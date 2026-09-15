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Електросамокати спричинили травми 112 неповнолітнім у Львові за 15 тижнів

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За 15 тижнів у львівські медичні установи надійшли 228 водіїв електросамокатів з травмами, отриманими під час їзди.

Серед них — 112 неповнолітніх і 116 дорослих, повідомили у міській раді.

Частину постраждалих доставляли бригади екстреної медичної допомоги. Інші зверталися самостійно.

До лікарень госпіталізували 68 дітей і трьох дорослих.

“Медики закликають батьків не дозволяти дітям користуватися електросамокатами без належного захисту та без контролю дорослих. Шолом, помірна швидкість і дотримання правил дорожнього руху допоможуть уникнути важких травм”, — йдеться в повідомленні.

У місті посилили вимоги до користування електросамокатами та іншими засобами мікромобільності.

Мінімальний вік користувачів встановили на рівні 16 років.

Шолом тепер обов’язковий, а на потенційно небезпечних ділянках швидкість обмежили до 15 км/год.

Також упорядковують паркування самокатів.

У мерії кажуть, що посилили безпеку через зростання кількості травм. Найбільше постраждали діти.

Створено за матеріалами: 032.ua

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