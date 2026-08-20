У парку «Горіховий гай» у Львові з’явилися нові зони відпочинку для мешканців та гостей міста

Львівський парк «Горіховий гай» отримав нові паркові меблі для відпочинку відвідувачів.

Біля вулиці Княгині Ольги комунальники встановили два дерев’яні лежаки. Третій лежак з’явиться у цій же локації найближчим часом.

Встановленням нових місць для відпочинку займалося ДП «Боднарівка» — балансоутримувач парку. Замовником паркових меблів виступило управління екології та природних ресурсів міської ради. Скористатися новими лежаками зможе будь-хто з мешканців чи гостей міста, які хочуть провести час на свіжому повітрі.

«Невдовзі у цій локації встановлять ще один лежак. Мешканці та гості міста можуть скористатися новими місцями для відпочинку та провести час на свіжому повітрі», — повідомили у ЛКП «Зелений Львів».

«Горіховий гай» посідає одне з чільних місць серед парків, які подобаються львів’янам. Опитування, яке провело управління екології та природних ресурсів міської ради, показало: мешканці цінують нову інфраструктуру. Йдеться про паркові меблі, дитячі та реабілітаційні майданчики, а також поступове покращення благоустрою території.

Майже 80% респондентів відповіли, що мають парк у пішій доступності — не більше 15 хвилин ходьби. Понад половина опитаних навідується до парків щодня або кілька разів на тиждень.