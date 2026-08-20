Головний архітектор Львівської області отримала майже 70 тисяч гривень зарплати за липень

Директорка департаменту архітектури Львівської ОВА Олена Василько отримала у липні зарплату в розмірі 68 тисяч гривень.

Таку інформацію оприлюднила Львівська обласна військова адміністрація у відповідь на офіційний запит.

Згідно з наданими даними, у липні цього року керівниці департаменту архітектури та розвитку містобудування нарахували 68 076,45 грн заробітної плати.

Структура нарахованої суми виглядає так:

– посадовий оклад – 53 021 грн;

– надбавка за вислугу років – 6 362,52 грн;

– премія – 7 953,15 грн;

– індексація – 139,78 грн;

– надбавка за ранг – 600 грн.

З нарахованих коштів чиновниця сплатила 15 657,58 грн податків та військового збору. Решту суми — 52 418,87 грн — вона спрямувала на благодійність.

Для порівняння: у травні поточного року Олена Василько отримала значно більшу суму — 122 тисячі гривень.

Посаду керівника департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Олена Василько обіймає з 12 червня 2020 року.

За освітою вона архітектор — закінчила магістратуру Національного університету “Львівська політехніка” за спеціальністю архітектура будівель і споруд. До призначення на посаду директорки департаменту жінка обіймала посаду завідувача Червоноградського міського відділу орендного підприємства “Львівське обласне проектно-виробниче архітектурно-планувальне бюро”.

Мандат депутатки Львівської обласної ради Олена Василько здобула на місцевих виборах 2020 року, представляючи партію “Слуга народу”.