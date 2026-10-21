Реєстраторка отримала звинувачення за незаконне оформлення СТО на вулиці Зеленій

Її визнали винною, але звільнили від покарання через закінчення терміну давності.

Юридичний департамент Львівської міськради повідомляє: Сколівський районний суд Львівської області визнав державну реєстраторку винною у незаконній реєстрації МАФу. Мова про оформлення права приватної власності на станцію технічного обслуговування (СТО) на вулиці Зеленій, 253, побудовану без дозволу на комунальній землі.

У 2019 році працівниця реєструвала право власності на СТО, хоча заявник не надав документів про прийняття об’єкта в експлуатацію. Закон передбачає, що в таких випадках реєстратор повинен припинити розгляд заяви.

Однак захист стверджував, ніби наявність доступу до реєстру дає право вносити зміни, а порушення процедури є лише адміністративним правопорушенням. Суд відхилив цей довід: доступ до системи не означає автоматичну легітимність будь-яких змін у ній. За цей випадок реєстраторку оштрафували на 17 тисяч гривень. Проте через закінчення строків давності звільнили від покарання.

Рішення суду ще можуть переглянути в апеляції.

Нагадаємо, у січні минулого року Касаційний господарський суд закрив справу і зобов’язав підприємця звільнити земельну ділянку. Споруду демонтовано у вересні.