У Львівській області провели обговорення результатів трансформації громад

Цифровий Діалог На Львівщині Обговорили Показники Трансформації Громад

Головною метою зустрічі стало налагодження ефективного діалогу та розв’язання практичних проблем, що виникають під час роботи з показниками Індексу на місцевому рівні.

В управлінні з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації провели робочу нараду, присвячену формуванню Індексу цифрової трансформації територіальних громад регіону. У заході взяли участь цифрові лідери громад Львівщини.

До обговорення та опрацювання показників розвитку приєдналися представники 11 територіальних громад області:

Грабовецько-Дулібівська

Добротвірська

Івано-Франківська

Поморянська

Радехівська

Розвадівська

Самбірська

Сокальська

Солонківська

Рудківська

Давидівська

Під час зустрічі учасники поставили за мету налагодити діалог і ефективно розв’язувати проблемні ситуації, які виникають у процесі роботи з Індексом на місцях.

У відкритому форматі обговорили складнощі, що виникають при зборі та коректному внесенні даних, а також важливість їх ретельної перевірки. Такі процеси вимагають злагодженої роботи та максимальної уважності від кожного учасника.

Окрім того, спеціалісти погодили єдині методики опрацювання інформації. Це дозволить зробити оцінку більш прозорою, точною й корисною для подальшого розвитку сучасних цифрових сервісів у громадах.

«Формування Індексу цифрової трансформації — це не просто звітування або цифри у таблицях. Це важливий орієнтир для розвитку кожної громади. Нам потрібно спільно працювати над усіма проблемними питаннями збору та перевірки даних, щоб отримати об’єктивну картину і впевнено рухатися вперед до якісних цифрових змін у регіоні», — зазначив начальник управління з питань цифрового розвитку ЛОДА Олексій Степовий.

Такий формат співпраці демонструє: успішна цифровізація регіону можлива лише завдяки тісній взаємодії й підтримці між обласною владою та територіальними громадами. Спільний обмін досвідом допомагає долати виклики й впевнено рухатися до нових звершень.