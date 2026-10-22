У Львові зведуть сучасний дитячий садок “Колобки” (ФОТО, ВІДЕО)

Міський голова Львова Андрій Садовий особисто заклав капсулу під будівництво нового дитячого садка в мікрорайоні Під Голоском. Двоповерхову будівлю для дошкільної освіти побудує будівельна компанія AUROOM, яка візьме на себе всі витрати. Після завершення будівництва дитячий заклад передадуть у комунальну власність міста.

Об’єкт зведуть на земельній ділянці площею 0,3994 га, що розташована поряд із зеленою зоною. Загальна площа будівлі становитиме близько 4 тисяч квадратних метрів.

У дитячому садку зможуть одночасно навчатися 120 дітей, а за необхідності приміщення дозволять комфортно розмістити до 200 дітей, з дотриманням усіх санітарних та безпекових норм.

«Цей садок будуватимуть львівські підприємці за власні кошти. Будівля має бути не лише функціональною, але й привабливою, аби радувати око. Загальна площа майбутнього садка — майже 4 тисячі квадратних метрів. Тут зможуть навчатися від 120 до 200 дітей, які робитимуть перші кроки у житті», — розповів Андрій Садовий.

До Львова щодня приїжджає багато нових мешканців, тому для містян важливо забезпечити гідні умови для зростання дітей. Підприємці виразили бажання профінансувати проєкт і передати садок місту після його збудування», — додав міський голова.

Будівля дитячого садка розміститься неподалік зеленої зони. Проєкт передбачає групові приміщення для навчання, зони відпочинку та дозвілля, спортивну залу та їдальню. Окрім цього, там облаштують адміністративні, медичні, господарські та технічні кімнати. У підземній частині передбачено захисне укриття.

Загальні зони будуть включати простори для навчання, відпочинку і спорту, а також їдальню. Для якісного функціонування передбачені санітарні, адміністративні, медичні, господарські та технічні приміщення. Особливо важливо, що під землею облаштують просторе укриття.

Інвестори планують використовувати в будівництві лише екологічні матеріали та сучасне інженерне обладнання. Територію навколо будівлі засадять зеленими насадженнями, що додасть комфорт і красу околиці.

Мер Львова Андрій Садовий, фото Олег ДОВГАНИК, Четверта студія

Під час будівництва застосовуватимуть сучасні матеріали та обладнання. Орест Вітик, співзасновник компанії AUROOM, зазначив, що мікрорайон активно розвивається й гостро потребує нових місць у дитсадках. Тому вони взяли на себе зобов’язання збудувати заклад і передати його громаді міста.

Фото ЛМР

«Ми – соціально відповідальна компанія, яка активно працює в цьому районі. На тлі інтенсивної забудови без нового садка було б складно. Після обговорень ухвалили збудувати заклад і передати його у комунальну власність. Плануємо завершити роботи протягом двох років. Залишаємо запас часу, щоб не підвести нікого. Проєкт враховується нинішню специфіку, зокрема передбачає укриття. Прагнемо створити доступний і сучасний дитсадок», — розповів Орест Вітик.

Мер Львова Андрій Садовий і депутат Олексій Різник, фото ОЛЕГ ДОВГАНИК, Четверта студія

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев повідомив, що забудовники збільшили проєктовану місткість садка з 120 до 195 дітей. Це повністю відповідає державним будівельним нормам. «Ми отримуємо великий об’єкт з більшою кількістю місць, що покриє потреби району», – сказав він під час затвердження містобудівних умов.

У Львові побудують новий садочок, фото ОЛЕГ ДОВГАНИК, Четверта студія

«Ми заклали символічну капсулу на майданчику майбутнього дитсадка «Колобки» на вулиці Генерала Кульчицького. Цей проєкт – черговий крок у розвитку соціальної інфраструктури Львова», – заявив мер.

У Львові побудують новий садочок, фото ОЛЕГ ДОВГАНИК, Четверта студія

Під Голоском — район із швидким розвитком. Вкрай важливо, щоб разом із новими житловими комплексами з’являлась необхідна соціальна інфраструктура.

У Львові побудують новий садочок, фото ОЛЕГ ДОВГАНИК, Четверта студія

Розвиток міста – це не лише нові будинки, а й комфортні умови для життя. Доступні дитсадки, школи і громадські простори мають бути неодмінною складовою кожного житлового району. Особливо цінно, що садок буде комунальним і служитиме всій громаді.

«Сьогодні ми заклали капсулу, і вже незабаром тут буде чути дитячий сміх! Саме так має розвиватися Львів – із турботою про людей і майбутнє», – підкреслив депутат Львівської міськради Олексій Різник.

Олексій Різник

Мешканці району також наголошують на важливості нового дитсадка. Анастасія, мама трьох дітей, якій доводиться користуватися дитсадком на вулиці Малоголосківській, відзначає, що з активним будівництвом і приїздом молодих сімей потреба у вільних місцях для дошкільнят тільки зростає.

«Ми дуже тішимося, що цей садок нарешті будують. Кількість дитсадків — проблема для нашого району. Радію, що інвестор виконав свої обіцянки. Наступним кроком нам потрібна школа. А зараз важливо, щоб місто забезпечило садок вихователями і всі групи запрацювали», — підсумувала жінка.