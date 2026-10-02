У Львівській області відзначать 117-річчя Богдана-Ігоря Антонича поетичними читаннями і мистецькою виставкою
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У Львівській області відзначать 117-річчя Богдана-Ігоря Антонича поетичними читаннями і мистецькою виставкою

Марко Лук'яненко

На Львівщині відзначають 117-річчя від дня народження Богдана-Ігоря Антонича серією літературних та мистецьких заходів. Організатором виступає комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський музей історії релігії». Центром подій стане Музей-садиба родини Антоничів.

4 жовтня о 13:00 у Львові музей спільно з Львівською обласною організацією Всеукраїнського товариства «Лемківщина» проведуть поетичні читання. У рамках урочистості відбудеться покладання квітів до пам’ятника творчості Богдана-Ігоря Антонича «Привітання життя». Місце зустрічі — вул. Городоцька, 50-В.

6 жовтня о 11:00 у Бортятинському музеї школярі матимуть змогу поспілкуватися з українською письменницею Любов’ю Відутою. Вона презентує свої нові поезії та розповість про творчий шлях і літературну діяльність. Подія відбудеться за адресою с. Бортятин, вул. Б. І. Антонича, 2А.

8 жовтня о 14:00 у Музеї-садибі родини Антоничів відкриють виставку живопису відомого художника, іконописця і волонтера Левка Скопа під назвою «До музи». Експозиція передасть поетичні образи Богдана-Ігоря Антонича через кольори, форму й образну мову мистецтва живопису. Ознайомитися з виставкою можна за тією ж адресою — с. Бортятин, вул. Б. І. Антонича, 2А.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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