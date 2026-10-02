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Прогноз погоди на вихідні: сонячно, до +24°C

Марко Лук'яненко

Цих вихідних у Львові та області не очікуються опади.

Гідрометцентр України прогнозує стабільну та суху погоду.

У суботу, 3 жовтня, нічні температури коливатимуться від +1°C до +4°C, а вдень повітря прогріється до 19-24°C.

Вітер буде південно-східним, зі швидкістю 5-10 м/с, без опадів.

У неділю, 4 жовтня, вночі очікується температура +6°C до +8°C, удень – від 18 до 20°C.

Вітер змінить напрямок на західний із швидкістю 3-8 м/с, дощу не передбачається.

У понеділок, 5 жовтня, вночі температура опуститься до +7°C, вдень повітря прогріється до +16°C.

Західний вітер послабить до 1-3 м/с. Без опадів.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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