У віці 100 років пішов з життя Зенон Врублевський

Зенон Врублевський

Підпільник ОУН, воїн дивізії «Галичина» та Української Повстанської Армії, який пережив радянський полон і табори.

На 100-му році життя помер Зенон Врублевський — підпільник ОУН, боєць дивізії «Галичина» та Української Повстанської Армії, який пройшов через радянський полон і табори.

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький відзначив: «Майже століття життя і якою напруженою була його дорога! Врублевський боровся за Україну ще тоді, коли сама ідея Незалежності могла коштувати волі або життя».

Він висловив глибокі співчуття рідним і близьким Зенона Врублевського та подякував усім дивізійникам, які дожили до Незалежної України, і тим, хто віддав найцінніше — життя.

Зенон Врублевський з’явився на світ 17 березня 1927 року у Львові. У 16 років він залишив гімназію та таємно від батьків пішов до дивізії «Галичина». Згодом став особистим водієм полковника армії УНР Івана Ремболовича.

Під час боїв у «Бродівському котлі» він потрапив у полон і був етапований у концтабір на Уралі. Провівши там два роки, Врублевському вдалося втекти. Повернувшись до Львова, він відновив зв’язок із ОУНівським підпіллям.

1947 року його заарештували і засудили до 25 років ув’язнення, п’яти років позбавлення прав з конфіскацією майна. Відбував покарання у тюрмах і таборах Свердловська, Караганди, Кемерова та Воркути. Після звільнення змушений був кілька років залишатися у Воркуті. У Львів повернувся лише 1960 року.

У 2025 році комісія при Українському інституті національної пам’яті реабілітувала 230 українців, поляків і євреїв, яких радянська влада репресувала в період 1917–1991 років. Серед них — і Зенон Врублевський.

«Світла пам’ять Зенону Врублевському. Щирі співчуття рідним і близьким», — додав Максим Козицький.

Інформація про дату та час проведення парастасу і похорону буде повідомлена додатково.