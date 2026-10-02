У Львові виявили три скульптури Богородиці на старовинному кладовищі, що ймовірно пов’язані з Макольондрою

На старому цвинтарі у районі вулиць Мазепи та Топольної у Львові виявили три скульптури Богородиці.

Деякі з них мають авторські підписи. Експерти припускають, що їх міг створити львівський скульптор Людвік Макольондра. Втім, остаточно підтвердити це допоможуть фахові дослідження та вивчення архівних матеріалів. Про це повідомив Офіс охорони культурної спадщини Львова.

Ініціатором ретельного вивчення однієї з фігур став Юрій Кочмар, голова циклової комісії «Реставрація творів мистецтва з каменю» коледжу імені Івана Труша. Саме він звернувся до Офісу охорони культурної спадщини, запропонувавши провести дослідження скульптури Богородиці.

Під час подальших пошуків фахівці виявили ще дві подібні роботи. Всі три вирішили передати до майстерень коледжу імені Івана Труша. Там їх ретельно досліджують і відновлять.

Студенти займуться реставрацією

Реставраційні роботи виконуватимуть студенти-дипломники під керівництвом викладачів. Спершу оцінять загальний стан кожної скульптури та визначать найефективніші методи збереження.

Перші практичні кроки розпочалися 1 жовтня. У коледжі провели воркшоп із лазерного очищення, де реставратори з KARP Restorer показали студентам передові технології, які використовують у співпраці з навчальним закладом уже кілька років.

Лазерне очищення також застосували до трьох скульптур Богородиці, знайдених на цвинтарі. Після завершення реставраційних робіт скульптури повернуть на історичні місця їхнього виявлення.