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21 вересня в 18 селах Шептицького району тимчасово відключать газ

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Сокальська дільниця Шептицького управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» попереджає про тимчасове припинення газопостачання в низці населених пунктів Шептицького району Львівської області.

Причина — планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції Перетоки. Виконає їх Західне лінійне виробниче управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Коли припинять подачу газу

Газопостачання призупинять 21 вересня 2026 року з 09:00.

Без газу тимчасово залишаться 18 населених пунктів району:

  • Тартаків;
  • Горбків;
  • Романівка;
  • Копитів;
  • Борок;
  • Перев’ятичі;
  • Спасів;
  • Шпиколоси;
  • Княже;
  • Фусів;
  • Боб’ятин;
  • Лещатів;
  • Залижня;
  • Смиків;
  • Матів;
  • Бодячів;
  • Лучиці;
  • Шарпанці.

Просимо мешканців квартир і приватних будинків, а також власників комунально-побутових об’єктів на період відключення перекрити контрольні та робочі крани перед газовими приладами.

Коли відновлять газопостачання

Повернуть подачу газу після завершення всього комплексу робіт — 22 вересня 2026 року з 16:00.

Адміністрація Сокальської дільниці Шептицького УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» просить споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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