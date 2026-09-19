21 вересня в 18 селах Шептицького району тимчасово відключать газ

Сокальська дільниця Шептицького управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» попереджає про тимчасове припинення газопостачання в низці населених пунктів Шептицького району Львівської області.
Причина — планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції Перетоки. Виконає їх Західне лінійне виробниче управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».
Коли припинять подачу газу
Газопостачання призупинять 21 вересня 2026 року з 09:00.
Без газу тимчасово залишаться 18 населених пунктів району:
- Тартаків;
- Горбків;
- Романівка;
- Копитів;
- Борок;
- Перев’ятичі;
- Спасів;
- Шпиколоси;
- Княже;
- Фусів;
- Боб’ятин;
- Лещатів;
- Залижня;
- Смиків;
- Матів;
- Бодячів;
- Лучиці;
- Шарпанці.
Просимо мешканців квартир і приватних будинків, а також власників комунально-побутових об’єктів на період відключення перекрити контрольні та робочі крани перед газовими приладами.
Коли відновлять газопостачання
Повернуть подачу газу після завершення всього комплексу робіт — 22 вересня 2026 року з 16:00.
Адміністрація Сокальської дільниці Шептицького УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» просить споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.
Створено за матеріалами: golossokal.com.ua