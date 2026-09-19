21 вересня в 18 селах Шептицького району тимчасово відключать газ

Сокальська дільниця Шептицького управління експлуатації газового господарства Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» попереджає про тимчасове припинення газопостачання в низці населених пунктів Шептицького району Львівської області.

Причина — планові ремонтно-профілактичні роботи на газорозподільній станції Перетоки. Виконає їх Західне лінійне виробниче управління магістральних газопроводів ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

Коли припинять подачу газу

Газопостачання призупинять 21 вересня 2026 року з 09:00.

Без газу тимчасово залишаться 18 населених пунктів району:

Тартаків;

Горбків;

Романівка;

Копитів;

Борок;

Перев’ятичі;

Спасів;

Шпиколоси;

Княже;

Фусів;

Боб’ятин;

Лещатів;

Залижня;

Смиків;

Матів;

Бодячів;

Лучиці;

Шарпанці.

Просимо мешканців квартир і приватних будинків, а також власників комунально-побутових об’єктів на період відключення перекрити контрольні та робочі крани перед газовими приладами.

Коли відновлять газопостачання

Повернуть подачу газу після завершення всього комплексу робіт — 22 вересня 2026 року з 16:00.

Адміністрація Сокальської дільниці Шептицького УЕГГ Львівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» просить споживачів поставитися до тимчасових незручностей із розумінням.