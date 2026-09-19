Вибух небезпечної знахідки на Львівщині поранив 65-річного чоловіка

18 вересня в селі Загатка Лопатинської громади Шептицького району вибухнув снаряд часів Другої світової війни. Унаслідок вибуху постраждав 65-річний чоловік.

Про подію повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

За даними департаменту, близько 12:41 чоловік виявив старий снаряд. Натомість залишити знахідку на місці і викликати відповідні служби, він забрав боєприпас додому і взявся його розбирати. Під час цього снаряд вибухнув.

Чоловік отримав вибухові травми. У середньому стані його госпіталізували до Шептицької центральної районної лікарні. Обставини події встановлюють.

Рятувальники наголошують: не торкайтеся й не переміщуйте предмети, які можуть бути застарілими боєприпасами. Не намагайтеся їх самостійно знешкодити.

Також суворо заборонено заливати підозрілий предмет рідинами, засипати ґрунтом, накривати або піддавати будь-якому механічному, тепловому, звуковому чи світловому впливу.

У разі виявлення підозрілого предмета негайно відійдіть на безпечну відстань та повідомте відповідні служби.