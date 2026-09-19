На Львівщині військовий після конфлікту відкрив вогонь по товаришу по службі

Чугуївський міський суд Харківської області засудив уродженця Львівщини до 7 років і 3 місяців позбавлення волі за замах на вбивство військового. Молодший сержант у стані алкогольного сп’яніння двічі вистрілив у побратима з автомата АК-74, а поранений вижив завдяки своєчасній медичній допомозі.

Вирок суд виніс 10 вересня.

Засуджений — уродженець села Балучин Львівської області. Він служив за контрактом у званні молодшого сержанта.

Чоловік обіймав посаду старшого водія кулеметного відділення.

За матеріалами справи, 14 грудня минулого року у місці тимчасової дислокації підрозділу він перебував напідпитку. Після конфлікту з іншим військовим взяв закріплений за ним автомат АК-74.

Зняв запобіжник, дослав патрон у патронник і вийшов на подвір’я. Там здійснив щонайменше два постріли в бік іншого молодшого сержанта.

Одна з куль спричинила наскрізне поранення шиї. У потерпілого пошкоджено сонну артерію, хребець і ребро.

Експерти кваліфікували отримані травми як тяжкі та небезпечні для життя. Після поранення військовий втратив свідомість і впав на землю.

Втім, потерпілий вижив завдяки невідкладній та кваліфікованій медичній допомозі.

Сам обвинувачений після стрілянини залишився в приміщенні і чекав на командира.

Під час судового розгляду чоловік повністю визнав провину та підтвердив обставини. Він розповів, що був напідпитку і вчинив стрілянину після словесного конфлікту.

Заявив про щире каяття і просив не карати суворо.

Суд визнав пом’якшувальними обставинами щире каяття, молодий вік засудженого та наявність у нього малолітнього сина, народженого 2024 року. Обтяжувальною обставиною визнано вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння.

Суд визнав військового винним у закінченому замаху на умисне вбивство й призначив йому 7 років і 3 місяці позбавлення волі. Також із засудженого стягнули майже 36 тисяч гривень витрат на проведення експертиз.

Вирок можна оскаржити до Харківського апеляційного суду протягом 30 днів.