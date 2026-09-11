Вихідні в дощовому ритмі: очікується +16–18°C

Цього вікенду у Львові та на Львівщині очікують дощі.
Гідрометцентр України інформує про погодні умови на найближчі дні.
У суботу, 12 вересня, вночі температура коливатиметься від +11°C до +16°C.
Вдень стовпчик термометра підніметься до +16°C.
Північно-західний вітер дутиме вночі й вдень зі швидкістю 5–10 м/с.
Прогнозують невеликі дощі.
У неділю, 13 вересня, вночі очікують +10–12°C.
Вдень температура підніметься до +16–18°C.
Південно-західний вітер 5–10 м/с супроводжуватиме дощі.
У понеділок, 14 вересня, вночі стовпчик термометра опуститься до близько +9°C.
Вдень повітря прогріється до +19°C.
Вітер змінного напрямку 3–8 м/с.
Опадів не прогнозують.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua