Вихідні в дощовому ритмі: очікується +16–18°C

Цього вікенду у Львові та на Львівщині очікують дощі.

Гідрометцентр України інформує про погодні умови на найближчі дні.

У суботу, 12 вересня, вночі температура коливатиметься від +11°C до +16°C.

Вдень стовпчик термометра підніметься до +16°C.

Північно-західний вітер дутиме вночі й вдень зі швидкістю 5–10 м/с.

Прогнозують невеликі дощі.

У неділю, 13 вересня, вночі очікують +10–12°C.

Вдень температура підніметься до +16–18°C.

Південно-західний вітер 5–10 м/с супроводжуватиме дощі.

У понеділок, 14 вересня, вночі стовпчик термометра опуститься до близько +9°C.

Вдень повітря прогріється до +19°C.

Вітер змінного напрямку 3–8 м/с.

Опадів не прогнозують.