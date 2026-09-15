Всі. Свої запускають маркет українських брендів у Львові

19–20 березня у Львові втретє відбудеться маркет «Всі. Свої.» Три поверхи Львівського палацу мистецтв займуть понад 150 брендів із різних куточків України.

За 11 років «Всі. Свої» сформували сильний тренд на made in Ukraine. Організатори доводять: українське — це якість, стиль і впізнаваність у світі. Команда повертається до Львова з більшою кількістю виробників, щоб зібрати в одному просторі найкраще українське.

Що буде на маркеті





















На трьох поверхах палацу відвідувачів чекатимуть вироби від понад 140 локальних виробників:

жіночий одяг: куртки, костюми, сорочки, верхній одяг, штани, сукні;

чоловічий та дитячий одяг;

етноодяг та одяг для дому;

лімітовані колекції від українських дизайнерів;

прикраси та аксесуари;

кераміка, декор, текстиль, вироби з дерева, свічки;

косметика та аромати;

гастрономія: сири, солодощі, напої.

Не тільки шопінг

На маркеті працюватиме кав’ярня, де гості зможуть перекусити і обрати напій. Також традиційно діятимуть благодійні ініціативи. Кожен відвідувач зможе зробити донат і підтримати українських військових.

Що? Де? Коли?

Маркет відбудеться 19–20 березня у Львові, на вул. Коперника, 17. Години роботи: 10:00–20:00. Вхід вільний.



