У Львові запрацює представництво Business Tampere

У Львові відкриють перший в Україні офіс фінської агенції економічного розвитку Business Tampere. Відкриття запланували на четвер, 17 вересня. Представництво працюватиме на підтримку фінських компаній, які виходять на український ринок, шукають партнерів та реалізують спільні проєкти.

Рішення про створення офісу ухвалили після обговорень під час візиту делегації управління інвестицій Львівської міської ради до Тампере. Керівник управління інвестицій Андрій Павлів презентував партнерам підходи та пріоритети роботи міської ради в умовах повномасштабної війни.

У Business Tampere пояснюють вибір Львова просто: місто відкрите до міжнародної співпраці й активно розвивається. Логістичне й географічне розташування тут також вважають вигідним. В агенції планують сформувати на місці хаб для фінських компаній в Україні.

«Ми бачимо багато можливостей для України, наших українських партнерів і хочемо налаштовувати співпрацю між компаніями, щоб створювати нову цінність. Львів — дуже динамічне місто, добре розташоване з логістичної точки зору, тож для нас у багатьох аспектах це чудовий хаб. Це буде вже наш другий міжнародний офіс. Перший ми відкрили у Брюсселі. Ми обрали Львів, тому що це місто, яке постійно розвивається, орієнтоване на міжнародну співпрацю, має хорошу логістику та вигідне розташування», — зазначив CEO Business Tampere Харрі Ояла.

Фінська сторона називає оборонні технології одним із ключових напрямків співпраці. Тампере є центральним хабом оборонних компаній у Фінляндії. За словами мера міста Ілмарі Нурмінена, близько 10% працівників задіяні в оборонному секторі.

Фінські партнери прагнуть обмінюватися досвідом з Україною. Особливо цікавлять вплив війни на суспільство та функціонування економіки.

У Business Tampere очікують, що львівський офіс забезпечить сталу та системну співпрацю між фінським і українським бізнесом. Представництво має стати постійною точкою контакту для фінських компаній. Воно працюватиме з тими, хто вже присутній в Україні, і з тими, хто планує інвестувати.

Харрі Ояла наголошує: інтерес фінських компаній до України вже сформований. Деякі підприємства постачають продукцію та беруть участь у спільних проєктах. Інші активно розглядають можливості інвестування.

Фінські бізнес-делегації неодноразово відвідували Україну й мають досвід співпраці з українськими партнерами. Це дає підстави розраховувати на практичні результати від спільних ініціатив.

Серед ключових напрямків для спільних проєктів називають оборонну сферу та технології подвійного призначення. Також у фокусі — участь у проєктах UNBROKEN, енергетика та циркулярна економіка. У Business Tampere зазначають: фінські компанії вже мають готові рішення для багатьох викликів, з якими стикаються українські партнери.

Львівська міська рада розраховує, що поява офісу Business Tampere посилить співпрацю з фінськими компаніями в різних галузях. Андрій Павлів підкреслює важливість технічного і наукового потенціалу Фінляндії для Львова. Відкриття представництва він вважає логічним кроком у розвитку міжнародних зв’язків і реалізації масштабних проєктів, зокрема відновлювальних під час війни.

Партнерство з Тампере має також безпековий вимір. Фінляндія має спільний кордон із росією і розуміє сучасні загрози. Співпраця може стати платформою для обміну досвідом у технологіях подвійного призначення й зміцнення оборонних спроможностей.

У Business Tampere підкреслюють довгостроковий потенціал українського ринку. На їхню думку, Україна швидко модернізується. Місцеві компанії демонструють високі темпи розвитку технологій.

Фінська сторона прагне допомогти українським партнерам отримати доступ до сучасних рішень. Водночас вона має на меті поглибити економічну інтеграцію між країнами.

Business Tampere — агенція з економічного розвитку регіону Тампере. Вона об’єднує вісім муніципалітетів. Агенція надає компаніям, інвесторам і фахівцям консультаційні, інвестиційні та галузеві сервіси для розвитку бізнесу, виходу на міжнародні ринки та розміщення в регіоні.

Серед нових напрямів роботи агенції — оборонні технології, штучний інтелект, виробництво напівпровідників та циркулярна енергетика. Водночас важливим сектором залишається виробництво мобільної важкої техніки для гірничої промисловості, сільського господарства та інших галузей.

У Тампере працюють сотні технологічних компаній і стартапів, зокрема створених колишніми інженерами Nokia та Microsoft. Місто має потужну інженерну базу, університети та розвинений IT-сектор. Серед пріоритетів регіону — штучний інтелект, відновлювана енергетика та передові промислові технології.