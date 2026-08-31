Український лідер Віктор Ющенко відвідав Львів

Президент України Віктор Ющенко відвідав Львів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про це.

У неділю вони пили каву і провели дуже добру розмову.

Після таких зустрічей Садовий вкотре переконується. Віктор Андрійович є глибокою людиною. Він володіє колосальними знаннями про Україну, її історію та культуру. Ющенко має дуже чітке бачення української національної ідеї.

Віктор Ющенко розуміє силу української культури як ніхто інший. Він точно належить до тих, хто найкраще це усвідомлює.

Економіка, історія і культура ніколи не були для нього другорядними. Ющенко годинами розповідає про економічну стратегію. Він згадує заповідники, старі церкви, музеї та людей, які їх зберігають.

Майже щоразу знаходиться музей у невеликому місті чи селі. Туди обов’язково треба поїхати. Треба подумати, як допомогти.

Культура, пам’ять та історія не служать декораціями держави. Саме на них вона стоїть.

Тут у них багато спільних точок дотику.

Незабаром Віктор Андрійович знову буде у Львові. Цього разу розмова стане публічною. Усі охочі зможуть прийти, поспілкуватися і поставити свої запитання.

Стежте за анонсами. Це буде дуже цікава зустріч.