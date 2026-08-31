Львівський онкоцентр відзначили подякою від “Госпітальєрів”

Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр отримав подяку від добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри».

Генеральний директор Олег Дуда розповів про підтримку. Колектив центру щороку переказує кошти батальйону до Дня медичного працівника.

Це честь допомагати тим, хто рятує життя поранених захисників. Допомога людині ніколи не буває другорядною.

Батальйон подарував прапор «Заради кожного життя» з підписом і словами вдячності.

«Госпітальєри» діють як справжні янголи. Вони вирушають у найнебезпечніші зони. Там встигають допомогти пораненому і вивезти його з-під обстрілів.

Вони щодня змагаються зі смертю заради життя.

Прапор став символом спільної боротьби за Україну та її людей.

Онкоцентр проводить операції, хіміотерапію та відновлення. Батальйон евакуює поранених під вогнем.

Мета одна — зберегти життя людини.

Разом вони відстоюють свободу України, незалежність і право жити на рідній землі.

Дуда подякував добровольцям за мужність і людяність. За кожне врятоване життя.

Центру честь допомагати в цій небезпечній місії.

Заради кожного життя. Заради України.