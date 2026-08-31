Автобус зіткнувся зі стовпом у Львові

Троє пасажирів автобуса травмувалися в аварії у Львові. Поліція з’ясовує причини ДТП.

Подія сталася 30 серпня близько 16:20 на вулиці Зубрівській.

Водій автобуса БАЗ 68-річний львів’янин намагався уникнути зіткнення. Інше авто виїхало прямо перед ним. Автобус наїхав на електроопору.

Дев’ять пасажирів перебували в салоні. Троє отримали травми: 17-річна та 45-річна львів’янки, а також 54-річний львів’янин. Медики доставили їх до лікарні.

Слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Стаття передбачає до трьох років обмеження волі. Водія також можуть позбавити права керувати транспортом на строк до трьох років.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.