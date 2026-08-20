На Львівщині у лікарні спалахнув скандал

У лікарні на Львівщині розгорівся скандал, пов’язаний із поведінкою медичного персоналу.

Про ситуацію повідомили місцеві журналісти, які отримали лист від очевидців подій.

Лист надійшов у понеділок, 17 серпня. Журналісти передали скріншоти повідомлення начальнику відділу охорони здоров’я Мирославу Пущику та міському голові Андрію Залівському.

Станом на четвер, 20 серпня, жодної офіційної відповіді не отримали. Невідомо, чи перевіряли викладені у листі факти. Немає інформації і про те, чи проводили розмову з медпрацівниками, причетними до цього випадку.

Журналісти додатково зв’язалися з жінкою, яка стала героїнею цієї історії, — пані Надією. Її запитали, чи виходив хтось із лікарні на контакт із нею чи її чоловіком після оприлюднення інформації.

«Вчора зранку тільки подзвонили з лікарні, запитали, як здоров’я і як там собака. А так, щоб щось виясняти чи попросити вибачення за цю ситуацію, то ні», — розповіла жінка.

Повідомлення оприлюднили без будь-яких коригувань.