У Львові затримали чоловіка, який напав на перехожого й відібрав золотий ланцюжок

У Львові затримали 26‑річного місцевого чоловіка, якого підозрюють у зухвалому пограбуванні перехожого.

Напад стався вночі на вулиці Володимира Великого. За даними поліції Львівщини, 8 вересня близько 04:00 зловмисник напав на 39‑річного мешканця Львівського району. Нападник застосував фізичну силу, зірвав із шиї потерпілого золотий ланцюжок і втік з місця події.

«Завдяки записам камер системи “Безпечна Львівщина” правоохоронці оперативно встановили місцеперебування грабіжника та затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено», — повідомили у поліції.

Під процесуальним керівництвом прокуратури затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Триває досудове розслідування. У разі доведення вини чоловікові загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.