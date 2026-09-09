Керівник департаменту економічної політики ЛОВА у серпні отримав зарплату понад 80 тисяч гривень

У серпні Львівська ОВА нарахувала директору департаменту економічної політики Вадиму Табакері 81 861,91 грн зарплати.

Цю інформацію надала Львівська ОВА у відповіді на офіційний запит.

У суму нарахувань увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 53 021 грн;

– надбавка за вислугу років – 14 845,88 грн;

– надбавка за доступ до державної таємниці – 5 302,10 грн;

– надбавка за ранг – 600 грн;

– премія – 7 953,15 грн;

– індексація – 139,78 грн.

З цих коштів посадовець сплатив 18 828,24 грн податків та військового збору. Чистий дохід склав 63 033,67 грн.

У попередньому місяці він отримав близько 69 000 грн.

Вадим Табакера став новим директором департаменту економічної політики Львівської ОВА в березні 2025 року. Раніше він був заступником директора цього департаменту.

З 2020 року і до 13 вересня 2024 року департамент очолював Степан Куйбіда. Восени 2024 року уряд погодив його призначення на посаду першого заступника голови Тернопільської ОВА.