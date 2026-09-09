У Львові високотехнологічний робот-хірург врятував нирку 8-річному хлопчику

Спеціалісти дитячої лікарні святого Миколая Першого медоб’єднання Львова опанували роботичну систему Senhance з вбудованим штучним інтелектом. Одним з перших оперованих із допомогою нового робота став Олежик із Тернопільщини з гідронефрозом; лікарі зберегли йому нирку.

Про хворобу дізналися випадково під час планового УЗД: одна нирка хлопчика виявилася збільшеною. Спеціалісти лікарні встановили остаточний діагноз — гідронефроз. Це захворювання призводить до затримки сечі в нирці й поступового ушкодження органу, іноді до повного руйнування та видалення.

Врятувати нирку могла лише складна високоточна операція, найкраще — за допомогою робота-хірурга. Щоб оперувати Олежика та ще чотирьох пацієнтів, до Львова приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічюс. Він — один із провідних європейських фахівців з малоінвазивної та роботичної хірургії.

Разом із балтійським колегою львівські хірурги працювали на роботичній системі Senhance — одній із найсучасніших розробок у світовій медицині. Під час операції лікарі чітко виділили місце звуження і видалили дефектний сегмент нирки.

Перевага Senhance перед іншими системами — вбудований ШІ. Він керує камерою за рухом очей хірурга і дозволяє бачити найменші структури. Система також дає змогу оперувати інструментами діаметром 3 мм, працювати дуже точно, не пошкодивши судини і мінімізувавши крововтрату.

Хірурги ювелірно провели резекцію патологічних тканин і реконструкцію органу для відновлення його функції. Під час спільних операцій литовський професор оцінював навички львівської команди і її здатність самостійно виконувати втручання з допомогою робота-хірурга з ШІ.

«Ви перевершили мої очікування. Це лікарня європейського рівня. Радію, що попри складну ситуацію в Україні тут починає працювати одна з найсучасніших роботичних систем. Це про рух разом зі світовою медициною, зменшення людської помилки, швидке одужання і реабілітацію пацієнта», — наголосив Нарімантас Евалдас Самалавічюс.

Сьогодні Олежик абсолютно здоровий. Він радіє символічному подарунку — роботу-трансформеру, що нагадує: нирку йому зберегли завдяки сучасним технологіям.

Львівські спеціалісти вже виконують близько двох втручань на тиждень за допомогою Senhance і готові збільшувати темп.

Усі, хто має запитання щодо роботичних операцій або потребує експертної думки для своєї дитини, можуть реєструватися на безоплатну консультацію з хірургами лікарні.

Нагадаємо, у Першому медичному об’єднанні Львова надають повний спектр сучасної допомоги: від діагностики й лікування до оперативних втручань, реабілітації та протезування. Тут рятують пацієнтів у найважчих станах і після складних травм. До структури об’єднання входять лікарні святого Пантелеймона, святого Луки, святого Миколая та святої Анни, реабілітаційний центр UNBROKEN і лікувально-діагностичні центри. Контактний номер: 0 800 333 003.