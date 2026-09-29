Американський медик Марк Диржка знову завітає до Львова для безкоштовної дитячої консультації
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Американський медик Марк Диржка знову завітає до Львова для безкоштовної дитячої консультації

Марко Лук'яненко

На початку листопада до Львова вдруге приїде американський лікар Марк Диржка, фахівець із Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка.

Впродовж двох тижнів він працюватиме у Дитячій лікарні святого Миколая, де безкоштовно консультуватиме дітей зі складними патологіями хребта.

На прийом запрошують дітей із такими проблемами:

  • різними формами сколіозу, зокрема комбінованим і прогресуючим;
  • патологічним кіфозом;
  • патологічним лордозом;
  • вродженими та набутими аномаліями розвитку хребта;
  • нестабільністю хребців.

Для очної консультації необхідно принести рентгенівські знімки хребта у двох проєкціях.

Батькам потрібно заповнити реєстраційну форму, щоб записати дитину на прийом. Після 25 жовтня координатори зв’яжуться з відібраними учасниками телефоном. Місць обмежена кількість, тому всі заявки проходитимуть попередній медичний відбір.

Під час листопадового візиту Марк Диржка разом з львівськими фахівцями проведе безоплатні операції для 15 дітей. Їх вже відібрали під час попереднього приїзду лікаря до Львова.

Марк Диржка працює в Пресвітеріанській лікарні Нью-Йорка — одній з провідних медичних установ у США. Лікар має українське коріння і вже чотири роки допомагає українській дитячій медицині.

За цей час він провів понад 200 консультацій у партнерстві з Дитячою лікарнею святого Миколая Першого медичного об’єднання Львова. Також разом із львівськими спеціалістами виконав близько 50 безоплатних високотехнологічних операцій для дітей.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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