У Львові пройде Blago Family Fest з безкоштовним концертом та розвагами для малечі

Компанія blago разом із розважальним центром «Медик» організовують масштабний Blago Family Fest — яскраве закриття сезону фестивалів і концертів просто неба. Захід проходитиме абсолютно безкоштовно і пропонує виступи українських зірок, дитячі розваги, подарунки та багато приємних несподіванок.

На території фестивалю працюватимуть аніматори, які розважатимуть гостей різного віку. Відвідувачів пригощатимуть солодкою ватою, а наймолодші отримають особливі подарунки. Головним символом свята стане Благозаврик — талісман компанії blago, який даруватиме позитивний настрій і з радістю фотографуватиметься з усіма бажаючими.

Крім цього, для гостей облаштують фудкорт — затишне місце, де можна смачно перекусити і провести час у колі родини та друзів.

Головною родзинкою фестивалю стане великий концерт за участю українських артистів, що подарують справжнє музичне свято.

На сцені виступить SOWA — молода співачка, яка майстерно поєднує попрок і електропоп. Її пісні відображають глибокі почуття, особисті переживання і пошук себе. Вона підготувала для гостей фестивалю власні композиції.

Також зі своїми піснями виступить Nastya Semchuk, що додасть вечору особливої атмосфери.

Фінальним акордом стане виступ хедлайнера — JULIK, колишнього учасника культового гурту DZIDZIO. Артист, який активно розвиває сольну кар’єру, виконає відомі хіти, серед яких «Квіти» та «Скрипалька». Його концерт стане яскравим завершенням фестивалю.

Представники компанії blago наголошують, що хочуть подарувати львів’янам не просто концерт, а справжнє сімейне свято, яке об’єднає різні покоління.

«Ми прагнемо завершити сезон фестивалів і концертів по-особливому — великим сімейним святом, на якому кожен знайде щось для себе. Разом із розважальним центром “Медик” підготували безліч сюрпризів: подарунки й розваги для дітей, а також виступи українських артистів. Для нас важливо створювати події, що об’єднують людей, дарують позитивні емоції й залишають теплі спогади. Тому 3 жовтня запрошуємо усіх на Blago Family Fest. Беріть дітей, запрошуйте друзів і приходьте відпочивати. Вхід вільний!» — наголосила представниця компанії blago Діана Великочий.

Отже, 3 жовтня львів’яни та гості міста матимуть змогу безкоштовно відвідати великий сімейний фестиваль, насолодитися виступами улюблених українських виконавців, отримати подарунки й провести день у святковій атмосфері.

Blago Family Fest — 3 жовтня. Вхід вільний для всіх!

Локація фестивалю: спортивно-розважальний комплекс «Медик» (вулиця Івана Горбачевського, 24)

Початок: 15:00