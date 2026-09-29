Де відвідати у Львові в жовтні: стартує міжнародний органний фестиваль

Цієї осені у Львівському органному залі прозвучить один із найбільших органів України.

З 16 жовтня по 22 листопада триватиме XVI Міжнародний львівський органний фестиваль. Він охопить 23 заходи за участю музикантів з України, Литви, Німеччини, Польщі та Франції.

Фестиваль підходить не лише любителям класичної музики. В органній музиці ви почуєте симфонічний оркестр та хор, концерти при свічках, а також сімейний концерт. Окрім виступів, організатори пропонують екскурсії Органним залом.

Графік виступів закордонних органістів

Відкриє фестиваль 16 жовтня литовська органістка і музикознавець Юрате Ландсберґіте-Бехер.

12 листопада на сцені Львівського органного залу виступить німецький органіст Якобус Ґладзіва. Наступного дня почнеться серія концертів польського виконавця Ярослава Врублевського, який також виступить 14 листопада.

19 листопада виконає програму німецький органіст Даніель Зеегер. 20 листопада він гратиме разом з Оленою Малиновською. Фестиваль завершить концерт французького органіста П’єра Оффре 22 листопада.

Інші події в програмі фестивалю

Особливий концерт відбудеться 30 жовтня — Львівський камерний оркестр «Академія» під керівництвом Ігоря Пилатюка виступить з органісткою Надією Величко. Концертмейстер — Артур Микитка.

3 листопада відбудеться урочистий органно-симфонічний концерт на честь відкриття Органного залу. На сцену вийде Академічний симфонічний оркестр Луганської обласної філармонії під керівництвом Івана Остаповича. Солістками вечора стануть Світлана Позднишева й Ольга Стрілецька.

Для сімей з дітьми 5 листопада проведуть «Сімейний органний концерт». А 7 листопада відбудеться екскурсія, де можна буде не лише слухати музику, а й дізнаватися про інструмент та історію залу.

12 листопада орган звучатиме у супроводі хору «Гомін» Львівського органного залу під керівництвом Інни Торбич.

Виступи українських органістів

В українському форумі фестивалю візьмуть участь музиканти з різних міст. 18 жовтня виступить Ольга Єфремова з Одеси, 21 жовтня — Тетяна Жук-Сєдова з Києва, 25 жовтня — Ірина Харечко з Києва.

31 жовтня на сцені постане Галина Булибенко, 2 листопада — Ольга Чундак з Ужгорода, 6 листопада — Петро Сухоцький із Луцька.

Солісти Львівського органного залу також представлятимуть власні програми: Світлана Позднишева — 22 жовтня, Олена Мацелюх — 4 листопада, Віталій Дворовий — 8 листопада, Ольга Стрілецька — 11 листопада, Марк Новакович — 21 листопада.

Орган Rieger-Kloss у Львівському органному залі — найбільший музичний інструмент в Україні. Він має понад 5 тисяч труб, 68 регістрів та три клавіатури. Саме для популяризації органної музики щороку восени у місті відбувається цей фестиваль.

XVI Міжнародний львівський органний фестиваль проходитиме з 16 жовтня до 22 листопада у Львівському органному залі. Детальніша програма та інформація про квитки доступні на ресурсах Органного залу.