У Шептицькому трагічно загинув власник помешкання під час пожежі

Пожежа спалахнула у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку.
Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило, що 29 вересня о 07:07 у селищі Шептицьке виникла пожежа в житловому приміщенні на першому поверсі дев’ятиповерхівки.
Рятувальники на місці знайшли тіло 78-річного власника квартири. Полум’я охопило ліжко на площі приблизно 1 м².
О 07:33 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:46 – повністю ліквідувати. До гасіння залучили вісім рятувальників і дві одиниці спеціальної техніки.
Фахівці зараз з’ясовують причини і обставини виникнення пожежі.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua