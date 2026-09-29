У Шептицькому трагічно загинув власник помешкання під час пожежі
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У Шептицькому трагічно загинув власник помешкання під час пожежі

Марко Лук'яненко

Пожежа спалахнула у квартирі на першому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Головне управління ДСНС України у Львівській області повідомило, що 29 вересня о 07:07 у селищі Шептицьке виникла пожежа в житловому приміщенні на першому поверсі дев’ятиповерхівки.

Рятувальники на місці знайшли тіло 78-річного власника квартири. Полум’я охопило ліжко на площі приблизно 1 м².

О 07:33 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:46 – повністю ліквідувати. До гасіння залучили вісім рятувальників і дві одиниці спеціальної техніки.

Фахівці зараз з’ясовують причини і обставини виникнення пожежі.


Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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