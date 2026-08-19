У Львові водіям встановлюють перешкоду – “зуби дракона”

У Львові на одному з паркувальних майданчиків з’явилися протитанкові загородження — так звані “зуби дракона”. Цього разу перешкоду встановили не для військової техніки, а для звичайних водіїв.

Про незвичне рішення розповіла громадська організація “Зручне місто”.













Активісти нагадали, що раніше вже критикували практику встановлення бетонних півсфер на тротуарах та інших пішохідних зонах. За їхніми словами, такі конструкції створюють небезпеку для людей і ускладнюють пересування містом.

Тепер до переліку обмежувальних споруд додалися й “зуби дракона” — колючі протитанкові перешкоди, які раніше застосовували виключно для стримування бронетехніки. Їх встановили на паркувальному майданчику біля Novus на вулиці Зеленій, там, де колись розташовувався Арсен.

Наразі конструкції фарбують у яскравий жовтий колір, аби зробити їх помітнішими для водіїв та уникнути пошкоджень автомобілів.

Фото: ГО “Зручне місто”