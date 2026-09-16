У Львові урочисто відкрився Центр опіки Святої Софії — фото і відео

У Львові відкрили Центр опіки Святої Софії, який зможе прийняти до 150 людей

Під одним дахом зібрали паліативну допомогу, підтримане проживання та реабілітацію.

У Львові запрацював Центр опіки Святої Софії — новий соціальний простір для людей, котрі потребують постійного догляду й медичної підтримки. Після завершення облаштування всіх поверхів заклад зможе одночасно приймати до 150 осіб.

Засновники наголошують, що проєкт має змінити ставлення до закладів для літніх людей та осіб з інвалідністю. Центр задумували як місце, де кожна людина, незалежно від віку чи стану здоров’я, отримає допомогу й матиме гідні умови життя.

В одному комплексі поєднали кілька напрямів: паліативну допомогу, підтримане проживання та реабілітацію. Простір облаштували безбар’єрно. Тут є інклюзивні вбиральні та приміщення для маломобільних осіб.

У закладі працює власна кухня. Раціон складали за участі нутриціолога. Меню враховує індивідуальні потреби мешканців, зокрема харчові особливості та алергії.

У центрі приділяють увагу не лише медичному супроводу, а й соціалізації та дозвіллю мешканців.

Засновниця центру Юлія Городечна розповіла, що заклад створили, щоб підтримати сім’ї, котрі вже не в змозі самостійно забезпечити належний догляд своїм рідним.

«Наш центр створений для родин, які опинилися в складній ситуації, коли близькій людині потрібен постійний догляд, медичний нагляд та турбота. Ми хотіли дати сім’ям спокій — знати, що рідна людина в безпеці, отримує увагу й підтримку. У центрі в центрі уваги залишається людина, її гідність та якість життя», — сказала Городечна.

На Львівщині тисячі людей потребують особливої опіки

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький наголосив, що попит на такі заклади виріс через повномасштабну війну.

Він зазначив, що серед переселенців із сходу області більше двох тисяч людей потребують особливої опіки та медичної допомоги.

«Мова йде про понад 2 000 людей, які втратили домівку або не мають рідних, або мають порушення психіки. Вони тепер проживають на Львівщині і потребують допомоги», — пояснив Козицький.

У Центрі опіки поєднали паліативну допомогу, реабілітацію та проживання з доглядом для людей старшого віку та осіб з інвалідністю.

Тут є комфортні кімнати з окремими санвузлами, реабілітаційний зал, медичні ліжка та система виклику персоналу. Працює власна команда лікарів і кваліфікований персонал. Простір повністю безбар’єрний і пристосований до потреб людей з інвалідністю.

Наразі працюють два з чотирьох поверхів. Після завершення облаштування всіх приміщень у центрі зможуть одночасно перебувати до 150 людей.

Загальна вартість реалізації проєкту становить 40 млн грн. Усі кошти залучили за рахунок приватних інвестицій.

Війна змінила життя тисяч людей. Багатьом тепер потрібен постійний догляд, медична підтримка та безпечне житло. Через це важливо збільшувати кількість подібних закладів у належних умовах.

Козицький подякував власниці центру Юлії Городечній та команді за створення місця, де поєднали медичну допомогу з повагою до особистої історії кожної людини.

«Ми маємо робити все, щоб таких місць ставало більше, а люди, які потребують постійного догляду, отримували гідні умови та підтримку», — підкреслив Максим Козицький.

Важливість шанобливого ставлення до людей похилого віку також відзначив о. Юрій Чудяк, синкел духовенства Львівської архієпархії УГКЦ.

«Четверта Божа заповідь каже: “Шануй батька і матір”. Кожна старша людина для нас — ніби батько або мати. Достойний побут, належний догляд і медична опіка — це одні з християнських порад», — наголосив о. Юрій Чудяк.

У Центрі опіки Святої Софії прагнуть поєднати професійну медичну й соціальну допомогу з умовами, максимально наближеними до домашніх. Після завершення робіт заклад зможе забезпечувати одночасно проживання та необхідну підтримку для до 150 людей.