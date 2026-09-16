У Львові перепоховають Марію Федак — діячку українського жіночого руху, тещу провідників ОУН Коновальця та Мельника

У п’ятницю, 18 вересня, у Львові відбудеться чин прощання та перепоховання Марії Федак (Січинської) — діячки українського жіночого руху, дружини галицького адвоката і мецената Степана Федака, мами дружин провідників ОУН Євгена Коновальця та Андрія Мельника.

Чин прощання розпочнеться о 12:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла на вулиці Театральній, 11. О 12:40 на площі Ринок відбудеться загальноміська церемонія прощання. О 13:00 Марію Федак перепоховають на Личаківському цвинтарі, поруч із могилою її чоловіка.

Напередодні, 10 вересня, у Люксембурзі ексгумували останки Марії Федак. Вона тривалий час лежала на міському цвинтарі Боневуа, поруч із донькою Софією та зятем Андрієм Мельником.

«Марія Федак — дружина відомого українського адвоката Степана Федака, похованого на Личаківському цвинтарі у Львові. Вона також була тещею Андрія Мельника та Євгена Коновальця. Похована в Люксембурзі разом із донькою Софією та Андрієм Мельником. Андрія і Софію Мельник уже перепоховали на Національному військовому кладовищі, а зараз триває процес перепоховання Марії Федак», — розповів заступник директора музею‑заповідника «Личаківський цвинтар» Павло Богайчик.

За його словами, повернення праху Марії Федак до України входить у ширший процес повернення видатних українських діячів, похованих за кордоном.

«Це важливо, бо Україна почала повертати з-за кордону визначних історичних діячів, які мали значний вплив на розвиток країни. Зокрема, вже повернено прах Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Визначні українці нарешті спочиватимуть на українській землі», — зазначив Павло Богайчик.

Марія Федак народилася 1874 року на Тернопільщині в родині священника. Вона активно працювала в жіночому просвітницькому русі Галичини. Була в керівництві спілки «Труд», займалася благодійністю та підтримкою арештованої студентської молоді.

Разом із чоловіком Марія виховала вісім дітей. Під час Другої світової війни родина емігрувала на Захід, рятуючись від радянських репресій. Марія Федак померла в Люксембурзі, її поховали на цвинтарі Боневуа.

Раніше до України вже повернули прах лідерів визвольного руху Євгена Коновальця та Андрія Мельника. Їх перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі.