ІІІ форум у Львові об’єднав експертів для посилення фінансової стійкості громад

У Львові стартував ІІІ Форум «Фінансова стійкість громад», який зібрав понад 250 учасників.

Серед присутніх — народні та місцеві депутати, керівники громад, фінансисти і економісти.

Також до роботи долучилися представники державних органів, фінансових установ і міжнародних організацій.

На форумі обговорюють фінансову спроможність громад і механізми залучення міжнародних ресурсів.

Учасники шукають рішення для посилення місцевого самоврядування в умовах війни.

Окрему увагу приділяють взаємодії громад з урядом і парламентом, а також формуванню державного і місцевих бюджетів.

Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що довгострокове бюджетне планування ускладнене невизначеністю параметрів державного бюджету.

Він запропонував напрацьовувати спільні правила взаємодії між усіма рівнями влади.

Садовий також нагадав про потенціал місцевих податків і зборів.

За попередніми оцінками, додаткові надходження могли б скласти до 30 млрд грн при розширенні повноважень громад щодо адміністрування.

Окрема дискусія стосувалася міжнародної фінансової підтримки.

Андрій Садовий зазначив, що значну частину нинішнього державного бюджету формують кошти міжнародних партнерів.

Громади можуть залучати ресурси від фондів і фінансових інституцій, проте Львів стикається з обмеженнями через граничний рівень запозичень.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко підкреслив, що форум концентрується на практичних рішеннях.

Ці рішення безпосередньо впливають на розвиток держави і громад.

Москаленко також відзначив, що досвід Львова передають колегам із інших територіальних громад.

Заступник керівника відділу співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Сільван Гунгербюлер наголосив на системності підходів.

Він підкреслив, що теперішня стійкість громад і інституцій — результат тривалої підготовчої роботи і реформ.

Це не лише наслідок повномасштабного вторгнення, додав представник посольства.

Форум організували за ініціативи Львівської міської ради за підтримки SECO (проєкт FG4R), програми FELICITY II (GIZ), Програми «U-LEAD з Європою», UNICEF (EMPOWER) та проєкту POLARIS.

Ці програми працюють над посиленням фінансової спроможності громад і удосконаленням управління публічними фінансами.

Вони також підтримують відновлення та розвиток громад, а також ефективне використання публічних ресурсів з урахуванням потреб дітей і молоді.

Співорганізатором заходу виступила громадська організація «Спілка ініціативних львів’ян» (ГО «СІЛЬ»).