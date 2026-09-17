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На Львівщині прогримів вибух біля будівлі ТЦК

admin

У Миколаєві на Львівщині близько 16:30 пролунав вибух біля входу до районного територіального центру.

Йдеться про Стрийський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Пристрій досі невідомий; за попередніми даними, його підкинули з вулиці невстановлені особи.

Унаслідок вибуху поранено військовослужбовця 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП.

Чоловіка госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан пораненого — середньої важкості.

Про інцидент повідомили у Львівському ТЦК.

На місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії.

Встановлюють усі обставини події.

“Закликаємо громадян зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел”, — йдеться у повідомленні.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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