На Львівщині прогримів вибух біля будівлі ТЦК

У Миколаєві на Львівщині близько 16:30 пролунав вибух біля входу до районного територіального центру.
Йдеться про Стрийський районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
Пристрій досі невідомий; за попередніми даними, його підкинули з вулиці невстановлені особи.
Унаслідок вибуху поранено військовослужбовця 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП.
Чоловіка госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан пораненого — середньої важкості.
Про інцидент повідомили у Львівському ТЦК.
На місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Тривають першочергові слідчі дії.
Встановлюють усі обставини події.
“Закликаємо громадян зберігати спокій та користуватися інформацією лише з офіційних джерел”, — йдеться у повідомленні.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua