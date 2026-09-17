Депутати Львова просять уряд спростити процедуру узгодження будівельних проєктів в умовах війни

Депутати Львівської міської ради звернулися до Кабінету Міністрів з проханням спростити процедури погодження будівельних проєктів у період воєнного стану та на етапі відновлення країни.

Під час пленарного засідання депутат Олександр Єгоров зачитав текст звернення. У документі підкреслюють, що швидкість ухвалення управлінських рішень прямо впливає на спроможність громад оперативно реагувати на наслідки війни й ефективно витрачати місцеві бюджети.

«Повномасштабна війна радикально змінила умови, в яких громади планують і реалізують інфраструктурні проєкти. Міста сьогодні одночасно підтримують критичну інфраструктуру, відновлюють пошкоджені об’єкти, будують житло для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів, розвивають реабілітаційну, медичну, освітню і соціальну мережі, створюють об’єкти цивільного захисту та посилюють енергетичну стійкість громад», — зазначено у зверненні.

Нині погодження обласної держадміністрації потрібне для міських проєктів з вартістю від 120 млн грн. ОДА має надати відповідь упродовж п’яти робочих днів.

Депутати звертають увагу: відсутність чітких правових наслідків у разі пропуску строку призводить до затягування процедур. Це дозволяє блокувати реалізацію проєктів, навіть коли всі документи й фінансування готові.

Що пропонують депутати

У зверненні пропонують встановити правило: якщо протягом п’яти робочих днів після отримання повного комплекту документів ОДА не надала погодження або мотивованої відмови, проєкт вважати погодженим.

Окрім цього, ініціативи передбачають такі кроки:

встановити вичерпний перелік підстав для відмови у погодженні;

зобов’язати органи влади у відмові вказувати конкретну норму закону та перелік недоліків;

заборонити висувати нові зауваження після усунення недоліків, зазначених у первісній відмові;

запровадити спрощений порядок погодження стратегічно важливих об’єктів під час воєнного стану й відновлення;

переглянути поріг вартості проєктів, що потребують погодження ОДА, зі 120 до 500 млн гривень;

урегулювати погодження проєктів, які реалізують за кошти міжнародних партнерів;

перевести процедуру погодження у повністю електронний формат.

Спрощений механізм пропонують застосовувати до об’єктів критичної інфраструктури. До них належать системи теплопостачання, водопостачання, електропостачання, об’єкти енергетичної стійкості та резервного живлення. Також це лікарні, реабілітаційні центри, об’єкти цивільного захисту, житло для ВПО та ветеранів і відновлення будівель, зруйнованих або пошкоджених унаслідок війни.

Депутати окремо наголошують на важливості пришвидшення погоджень проєктів, що фінансують міжнародні фінансові інституції.

«Це критично важливо, бо міжнародні фінансові інституції встановлюють жорсткі строки реалізації проєктів. Затримка на національному чи регіональному рівні може призвести до перенесення фінансування або втрати грантових ресурсів», — підкреслюють у зверненні.

Запропоновані зміни не скасовують державного архітектурно-будівельного контролю. Вони також не відміняють обов’язкову експертизу проєктної документації і не знімають відповідальності замовника за законність використання бюджетних коштів.

«Мета змін — усунути додатковий адміністративний етап, який у час війни викликає невиправдані затримки в реалізації проєктів громад. За постійних атак на енергетичну, житлову та соціальну інфраструктуру державі потрібна система, де контроль поєднується зі швидкістю ухвалення рішень», — наголошують автори документу.

Раніше Львівська міська рада вже зверталася до обласної адміністрації через затягування погоджень важливих проєктів. Йшлося, зокрема, про рекультивацію Грибовицького полігону й будівництво крематорію на Голосківському кладовищі.