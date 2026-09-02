У Львівській області 16-річний мотоцикліст на Kovi JNR 250 загинув після зіткнення з деревом

У Львівському районі під час ДТП загинув 16-річний мотоцикліст, ще троє отримали травми.

Аварія сталася 2 вересня близько 01:20 в одному з сіл району.

16-річний водій мотоцикла Kovi JNR 250 не впорався з керуванням і врізався в дерево.

Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.

Поліція Львівщини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

Будьте уважні: не перевищуйте швидкість, обережно маневруйте і постійно контролюйте дорогу.











Ще одна ДТП сталася 1 вересня близько 21:50 на автодорозі «Радехів-Стремільче» поблизу села Кустин.

За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Kawasaki Ninja 400 зіткнувся з припаркованим квадроциклом.

Квадроцикл стояв на узбіччі під керуванням іншого 17-річного мешканця Шептицького району.

Внаслідок зіткнення травми отримали водій і пасажир мотоцикла, а також пасажирка квадроцикла.

Усі троє — 17-річні жителі Шептицького району.

Потерпілих доставили до медичного закладу, їхні діагнози наразі уточнюють.

Правоохоронці встановлюють обставини подій і вирішують питання правової кваліфікації.



