У Львівській області 16-річний мотоцикліст на Kovi JNR 250 загинув після зіткнення з деревом

У Львівському районі під час ДТП загинув 16-річний мотоцикліст, ще троє отримали травми.
Аварія сталася 2 вересня близько 01:20 в одному з сіл району.
16-річний водій мотоцикла Kovi JNR 250 не впорався з керуванням і врізався в дерево.
Від отриманих травм мотоцикліст загинув на місці події.
Поліція Львівщини закликає водіїв неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.
Будьте уважні: не перевищуйте швидкість, обережно маневруйте і постійно контролюйте дорогу.
Ще одна ДТП сталася 1 вересня близько 21:50 на автодорозі «Радехів-Стремільче» поблизу села Кустин.
За попередніми даними, 17-річний водій мотоцикла Kawasaki Ninja 400 зіткнувся з припаркованим квадроциклом.
Квадроцикл стояв на узбіччі під керуванням іншого 17-річного мешканця Шептицького району.
Внаслідок зіткнення травми отримали водій і пасажир мотоцикла, а також пасажирка квадроцикла.
Усі троє — 17-річні жителі Шептицького району.
Потерпілих доставили до медичного закладу, їхні діагнози наразі уточнюють.
Правоохоронці встановлюють обставини подій і вирішують питання правової кваліфікації.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua