У Львові рейсовий автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду

У Львові сталася аварія за участю пасажирського автобуса. Подія трапилась на перетині вулиць Дорошенка та Бандери.

За попередніми даними, легковий автомобіль зіткнувся з автобусом 48-го маршруту. Аварія сталася 25 серпня близько 13:15.

Внаслідок зіткнення легковик отримав значні пошкодження кузова. На місці події рух транспорту фактично зупинився через масштаби аварії.

Очевидці події поширили фотографії з місця пригоди в соціальних мережах. Знімки демонструють серйозні наслідки зіткнення для легкового автомобіля.