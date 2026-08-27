У Львові рейсовий автобус потрапив у дорожньо-транспортну пригоду

У Львові сталася аварія за участю пасажирського автобуса. Подія трапилась на перетині вулиць Дорошенка та Бандери.
За попередніми даними, легковий автомобіль зіткнувся з автобусом 48-го маршруту. Аварія сталася 25 серпня близько 13:15.
Внаслідок зіткнення легковик отримав значні пошкодження кузова. На місці події рух транспорту фактично зупинився через масштаби аварії.
Очевидці події поширили фотографії з місця пригоди в соціальних мережах. Знімки демонструють серйозні наслідки зіткнення для легкового автомобіля.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua