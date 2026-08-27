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У Львівській області водій автомобіля збив дитину на дорозі (ФОТО)

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У місті Шептицькому Львівської області автомобіль наїхав на дитину, яка перебувала на проїжджій частині.

Інформацію про інцидент поширили місцеві телеграм-канали.

За даними джерел, на вулиці Тарнавського через дорожньо-транспортну пригоду станом на 14:25 рух транспорту тимчасово обмежили.




Попередньо відомо, що за кермом автомобіля Nissan перебувала жінка. Саме її транспортний засіб зіткнувся з підлітком.

Свідки події розповіли, що хлопець рухався проїжджою частиною на велосипеді в момент аварії.

Постраждалого неповнолітнього доправили до Шептицької центральної лікарні. Медики попередньо діагностували у нього перелом ноги.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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