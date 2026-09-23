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Львівські атлети здобули нагороди на Кубку світу зі скандинавської ходьби

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Спортсмени зі Львівщини домоглися значних успіхів на етапі Кубка світу зі скандинавської ходьби World Cup Štrbské Pleso, Slovakia 2026, який пройшов 19 вересня в курортному містечку Штрбське-Плесо, розташованому біля підніжжя Високих Татр у Словаччині. П’ятеро львів’ян у складі збірної України вибороли п’ять медалей.

У змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів з 12 країн. Вони долали дистанції 5, 10 і 20 кілометрів. Україну представляли десять атлетів, серед яких п’ятеро були зі Львівської області.

На дистанції 5 км в абсолютному заліку Ірина Олійник посіла перше місце, а її партнер по команді Микола Кулинич став третім. Переможницею на 10-кілометровій дистанції стала Анна Кухар із Хмельницької області.

У вікових категоріях теж відзначилися спортсмени з Львівщини. Оксана Заліско виграла забіг на 5 км у своїй категорії, а Ігор Бугрин здобув перемогу на 20 км.

Директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, Роман Хімʼяк, наголосив на ролі Ірини Олійник. Вона — заступниця директора Львівського обласного центру «Спорт для всіх» і протягом року проводить численні спортивні заходи для різних груп населення, залучаючи тисячі людей до активного способу життя.

«Ірина Олійник — заступниця директора Львівського обласного центру “Спорт для всіх”. Вона щорічно організовує змагання з різних видів спорту для різних категорій населення, залучаючи до спорту тисячі людей. Водночас сама Ірина активно займається спортом, бере участь у змаганнях та здобуває нагороди на міжнародній і національній арені. Це надихає інших вести активний спосіб життя і підкреслює її справжню відданість цій справі», — підкреслив Роман Хімʼяк.

У Львівській облдержадміністрації наголошують: успіхи спортсменів на міжнародній арені сприяють популяризації скандинавської ходьби в регіоні. Це, в свою чергу, стимулює мешканців до регулярної фізичної активності.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

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