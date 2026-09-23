Львівські атлети здобули нагороди на Кубку світу зі скандинавської ходьби

Спортсмени зі Львівщини домоглися значних успіхів на етапі Кубка світу зі скандинавської ходьби World Cup Štrbské Pleso, Slovakia 2026, який пройшов 19 вересня в курортному містечку Штрбське-Плесо, розташованому біля підніжжя Високих Татр у Словаччині. П’ятеро львів’ян у складі збірної України вибороли п’ять медалей.

У змаганнях взяли участь майже 400 спортсменів з 12 країн. Вони долали дистанції 5, 10 і 20 кілометрів. Україну представляли десять атлетів, серед яких п’ятеро були зі Львівської області.

На дистанції 5 км в абсолютному заліку Ірина Олійник посіла перше місце, а її партнер по команді Микола Кулинич став третім. Переможницею на 10-кілометровій дистанції стала Анна Кухар із Хмельницької області.

У вікових категоріях теж відзначилися спортсмени з Львівщини. Оксана Заліско виграла забіг на 5 км у своїй категорії, а Ігор Бугрин здобув перемогу на 20 км.

Директор департаменту спорту, молоді та туризму Львівської ОВА, Роман Хімʼяк, наголосив на ролі Ірини Олійник. Вона — заступниця директора Львівського обласного центру «Спорт для всіх» і протягом року проводить численні спортивні заходи для різних груп населення, залучаючи тисячі людей до активного способу життя.

«Ірина Олійник — заступниця директора Львівського обласного центру “Спорт для всіх”. Вона щорічно організовує змагання з різних видів спорту для різних категорій населення, залучаючи до спорту тисячі людей. Водночас сама Ірина активно займається спортом, бере участь у змаганнях та здобуває нагороди на міжнародній і національній арені. Це надихає інших вести активний спосіб життя і підкреслює її справжню відданість цій справі», — підкреслив Роман Хімʼяк.

У Львівській облдержадміністрації наголошують: успіхи спортсменів на міжнародній арені сприяють популяризації скандинавської ходьби в регіоні. Це, в свою чергу, стимулює мешканців до регулярної фізичної активності.