Оштрафували на 85 тисяч хірурга львівського ТМО №2 за хабар

Шевченківський районний суд Львова визнав винним хірурга львівського ТМО №2. Суд оштрафував його на 85 тисяч гривень за хабарництво.

Лікар вимагав 2000 доларів від військовозобов’язаного. Він обіцяв надати документи про непридатність до військової служби.

Вирок датований 27 серпня 2026 року.

Гендиректор ТМО №2 призначив завідувача хірургічного відділення КНП «Львівське територіальне медичне об’єднання «Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги» т. в. о. голови військово-лікарської комісії Шевченківського РТЦК та СП. Це сталося у 2024 році.

Наприкінці грудня 2024 року в кабінеті хірург пообіцяв військовозобов’язаному допомогти з довідкою ВЛК. Документ мав підтвердити тимчасову непридатність.

Він зажадав за це 2000 доларів. Лікар отримав гроші на початку січня 2025 року.

На суді медик частково визнав вину. Він сказав, що пацієнт уже двічі отримував відтермінування як тимчасово непридатний.

Військовозобов’язаний приніс свіжі обстеження з лікарні. Вони давали підстави скерувати його на неврологічне лікування.

Чоловік запропонував хабар за відстрочку від мобілізації. Хірург погодився.

Спочатку його звинувачували за частиною 3 статті 368 ККУ. Вона передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Суд перекваліфікував справу на частину 1 статті 368 ККУ. Це штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів.

Суд призначив 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сума становить 85 000 гривень.

Лікаря позбавили права обіймати посади з організаційно-розпорядчими функціями в державних і комунальних медзакладах. Заборона стосується і військово-лікарських комісій. Строк — один рік.

На вирок можна подати апеляцію.

Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua