У Львові презентували перейменовану вулицю на честь академіка Ігоря Юхновського

У Львові відкрили перейменовану вулицю Академіка Ігоря Юхновського і встановили пам’ятну стелу на його честь.
На вулиці провели капітальний ремонт дороги, відновили тротуари й замінили бордюри.
Паралельно облаштували три пішохідні переходи для безпечного руху мешканців.
Усі роботи виконали за кошти міського бюджету.
У сквері біля кінцевої зупинки трамвая №2 встановили стелу з інформацією про видатного українського фізика й Героя України Ігоря Юхновського.
Тут проклали нове освітлення, влаштували хідники, поставили дитячий майданчик і облаштували зони відпочинку.
Під час відкриття посадили черемху в пам’ять про Ігоря Юхновського.
Інші дерева в сквері присвятіли мешканцям району, які загинули, захищаючи Україну.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua