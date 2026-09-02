У Львові презентували перейменовану вулицю на честь академіка Ігоря Юхновського

У Львові відкрили перейменовану вулицю Академіка Ігоря Юхновського і встановили пам’ятну стелу на його честь.

На вулиці провели капітальний ремонт дороги, відновили тротуари й замінили бордюри.

Паралельно облаштували три пішохідні переходи для безпечного руху мешканців.

Усі роботи виконали за кошти міського бюджету.

У сквері біля кінцевої зупинки трамвая №2 встановили стелу з інформацією про видатного українського фізика й Героя України Ігоря Юхновського.

Тут проклали нове освітлення, влаштували хідники, поставили дитячий майданчик і облаштували зони відпочинку.

Під час відкриття посадили черемху в пам’ять про Ігоря Юхновського.

Інші дерева в сквері присвятіли мешканцям району, які загинули, захищаючи Україну.