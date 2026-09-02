На Львівщині тимчасово перекриють проїзд через Басівку у зв’язку з ремонтом траси Оброшине–Наварія

У селі Басівка Львівського району з 3 вересня розпочнуть ремонтні роботи на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С141209 Оброшине – Наварія.

На ділянці дороги на км 2+880 замінюватимуть водопропускну трубу. Через проведення робіт рух цією ділянкою через Басівку закриють повністю, повідомляє Львівська ОДА.

Для учасників руху підготували тимчасову схему організації дорожнього руху та об’їздів. Управління патрульної поліції у Львівській області погодило цю схему.

«Водіїв просять врахувати тимчасові зміни під час планування маршрутів, звертати увагу на встановлені дорожні знаки та користуватися визначеними шляхами об’їзду», — повідомили у відповідальних службах.

Обмеження руху діятимуть на час виконання ремонтних робіт. Після їхнього завершення рух через ділянку відновлять. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути і не ігнорувати вимоги тимчасових знаків.



