Львів проводжатиме в останню путь захисника Олега Тархова

У вівторок 1 вересня Львів прощатиметься з військовослужбовцем Олегом Тарховим. Він загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Міська влада закликає львів’ян та гостей міста долучитися до церемонії. У цей час усі утримаються від розважальних заходів і святкувань.

Чин похорону розпочнеться об 11:00. Служба пройде у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Приблизно о 11:30 площа Ринок прийме загальноміську церемонію прощання. Воїна поховають на Голосківському кладовищі на полі 34-В.

Олег Тархов (28.11.1989 — 28.08.2026) був львів’янином. Він навчався у ліцеї «Сихівський» Львівської міської ради. Згодом продовжив у ліцеї №17 Львівської міської ради. Професію електрика здобув у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне політехнічне училище».

Після навчання Олег працював волонтером у Черкаській міській організації Товариства Червоного Хреста України. Рідні згадують його як доброго, щирого і товариського. Він легко знаходив спільну мову з людьми і мав добре почуття гумору. Особливе значення для нього мала родина.

Захисник захоплювався автомобілями. Він цікавився їх ремонтом і мріяв відкрити власну автомайстерню. Олег любив спорт, зокрема біг. Він брав участь у благодійних марафонах на підтримку військовополонених.

У 2024 році Олег Тархов став на захист України від російського вторгнення. Він обороняв територіальну цілісність і суверенітет держави. Служба проходила на Південно-Слобожанському та Північно-Слобожанському напрямках у складі 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон» Державної прикордонної служби України. За службу він отримав медаль «Ветеран війни».

У загиблого військовослужбовця залишилися мати, сестра, дружина та донька.