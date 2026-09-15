У Львові подовжили прийом документів до наглядових рад професійної освіти

У Львові продовжили термін прийому документів від кандидатів до наглядових рад закладів професійної освіти. Заявки приймають до 15:30 18 вересня. Конкурс оголосили для 14 закладів професійної освіти міста.

Богдан Іванусь, начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради, каже, що створення наглядових рад передбачене новим Законом України «Про професійну освіту». Ці органи покликані ефективніше керувати навчальними закладами та налагоджувати тіснішу співпрацю між професійною освітою й бізнесом.

До складу рад увійдуть представники бізнесу та представники засновника, або уповноваженого ним органу, на паритетних засадах. Для тих закладів, де засновником є Міністерство освіти і науки України, а повноваження делеговано Львівській міській раді, встановили квоту 50/50.

«Наглядова рада матиме широкий спектр повноважень: від участі у виборі керівника закладу до затвердження фінансових планів і закупівель, контролю за виконанням КПІ та фінансовими показниками, а також участі у формуванні навчальних планів. Натомість зараз вони входять у сферу управління закладом — у цьому їхня особливість і значущість», — зазначає Богдан Іванусь.

Пакет документів для участі в конкурсі та вимоги до кандидатів оприлюднили в окремих оголошеннях для кожного з 14 закладів. Після завершення прийому заяв конкурсна комісія розгляне подані документи та підготує пропозиції щодо кандидатур. Остаточний персональний склад наглядових рад затвердить сесія Львівської міської ради.

Термін повноважень сформованих рад становитиме чотири роки. Члени працюватимуть на громадських засадах, без оплати праці. Після затвердження складу вони самі оберуть голову та визначать формат і режим роботи.

Документи приймають у робочий час за адресою: 79008, м. Львів, площа Ринок, 9, 3-й поверх, кабінет № 30 (департамент освіти та культури Львівської міської ради). Електронні копії можна надсилати на адресу: Dziuba.Andriana@lvivcity.gov.ua. Документи, подані після встановленого строку або не в повному обсязі, до розгляду не приймуть.