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У Львові після 15 років повністю викупили ділянки для продовження вулиці Ряшівської

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Після 15 років місто нарешті викупило всі ділянки, потрібні для продовження вулиці Ряшівської.

Усього місто мало придбати 42 земельні ділянки на вулиці Скнилівській.

Сьогодні Ряшівська має близько 500 метрів і з’єднує вулиці Городоцьку та Патона.

Її продовжити до Кульпарківської та Наукової планували ще до Євро-2012.

Після завершення роботи загальна довжина вулиці становитиме близько 4 км.



Новий відрізок дороги має розвантажити вулицю Виговського і скоротити час поїздок до львівського аеропорту.


Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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