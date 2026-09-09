У Львові після 15 років повністю викупили ділянки для продовження вулиці Ряшівської

Після 15 років місто нарешті викупило всі ділянки, потрібні для продовження вулиці Ряшівської.

Усього місто мало придбати 42 земельні ділянки на вулиці Скнилівській.

Сьогодні Ряшівська має близько 500 метрів і з’єднує вулиці Городоцьку та Патона.

Її продовжити до Кульпарківської та Наукової планували ще до Євро-2012.

Після завершення роботи загальна довжина вулиці становитиме близько 4 км.







Новий відрізок дороги має розвантажити вулицю Виговського і скоротити час поїздок до львівського аеропорту.



