Під Львовом підліток розбився, впавши з 15-метрової висоти, ще двоє його товаришів у важкому стані потрапили до реанімації

На Гамаліївському водосховищі поблизу Львова трапилася страшна пригода: троє підлітків зірвалися з залізобетонної опори громовідводу.

Один хлопець помер у лікарні, ще двоє лежать у реанімації, про це повідомили правоохоронці Львівщини.

Інцидент трапився 17 серпня, приблизно о 20:10. Як з’ясувала поліція, компанія з трьох львів’ян — 17-річний хлопець та двоє 16-річних підлітків — залізла на бетонну опору громовідводу. Опинившись на верхньому майданчику, вони втратили рівновагу і впали з висоти близько 15 метрів.

Рятувальники доправили всіх трьох підлітків до лікарні. Один із хлопців від отриманих ушкоджень помер, а двоє інших досі перебувають у реанімаційному відділенні.

«Поліцейські встановлюють усі обставини події», — зазначили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Крім того, розглядається питання про відкриття провадження за статтею 115 КК України з приміткою «нещасний випадок».