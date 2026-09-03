У Львові на двох вулицях змінять схему руху транспорту

З наступного тижня на вулицях Сковороди та Кармалюка транспорт їздитиме у протилежний бік.

З понеділка, 7 вересня, на вулицях Сковороди та Кармалюка змінять напрямок руху транспорту.

Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

На вул. Кармалюка водії тепер їхатимуть від вул. Личаківської до вул. Руфа. На вул. Сковороди рух організують у зворотному напрямку — від вул. Руфа до вул. Личаківської.

У міськраді пояснили, що такі зміни дозволять каретам швидкої допомоги швидше добиратися до медичних установ. Це також допоможе уникати затримок у заторах.

У повідомленні наголосили, що обидві вулиці є односторонніми. Раніше на вул. Кармалюка рух відбувався від вул. Руфа у напрямку вул. Личаківської, а на вул. Сковороди — від вул. Личаківської у напрямку вул. Руфа. Тепер напрямок руху стане протилежним: на вул. Кармалюка — від вул. Личаківської у напрямку вул. Руфа; на вул. Сковороди — від вул. Руфа у напрямку вул. Личаківської. Таку зміну впроваджують з ініціативи Львівської обласної лікарні.

Водіїв приватного транспорту просять врахувати нові маршрути під час планування поїздок. Будьте уважні до оновлених дорожніх знаків.