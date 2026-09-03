На автостоянці у Винниках відкриють МАФ «Адамика»

Петро Адамик погодив на розміщення тимчасових споруд площею 111 м², зареєстрованих на його дружину, на автостоянці біля дитячого садка у Винниках.

Малий бізнес у тимчасових спорудах у Львові вже давно опинився в ролі «persona non grata». Підприємців, які будували цей бізнес у 1990-х, часто витісняють люди, наближені до міських чиновників і депутатів.

Про це повідомляють Підприємці міста Львова.

Не приховують: у депутатському корпусі є особи, які давно володіють майданчиками під МАФи. Водночас інші депутати відкрито ігнорують власників тимчасових споруд. Поза публічністю вони забезпечують безперебійну роботу підставних точок на привабливих локаціях.

Одним із таких депутатів називають голову фракції «Європейська Солідарність» Петра Адамика. Зокрема, кажуть, він посилює сімейний бюджет шляхом здачі в оренду тимчасових споруд, оформлених на членів родини і підставних осіб.

Листаємо додатки до Ухвали №6107 від 2019 року і бачимо зміни.

Ухвала від 14.12.2023 року містить додаток 2. Там вказане прізвище Я.Я. Адамик і чотири тимчасові споруди загальною площею 111 м² на проспекті Червоної Калини, 42. Термін дії — до кінця 2025 року.

Ухвала від 12.06.2025 року (додаток 3) продовжила діяльність для Адамик Я.Я. до кінця 2029 року. Нові локації: вул. Наукова, 43 (40 м²) та вул. Княгині Ольги, 106 (30 м²).

15 січня цього року депутати міської ради проголосували Ухвалу №7475. Вона обмежила діяльність тимчасових споруд у трьох локаціях Львова до квітня.

Підприємців на вулицях Мазепи і Грінченка включили в додатки до Ухвали через реконструкцію дороги. Підприємці Чернівецької — через лист залізниці. Підприємців проспекту Чорновола торкнулося будівництво бульвару.

Найбільше постраждали власники з додатку 2. Їх виключили зі схеми без пояснень. Офіційно — через скарги мешканців. Насправді — через конкуренцію на вулицях Підголоско і проспекті Петрушевича.

Водночас у додатку 1 Ухвали в пункті 165 тимчасові споруди родини Адамиків площею 111 м² з проспекту Червоної Калини, 42, «перекочували» у м. Винники, на вул. Винна Гора, 7-А. А додатком 3, пунктом 250, у Адамик Я.Я. залишилося ще 40 м² на проспекті Червоної Калини, 42.

Обидві локації отримали термін дії до кінця 2029 року. Тобто Адамик Я.Я. фактично зберігає разом із перенесенням ще 40 м² тимчасових споруд.

З Винниками виникла незручна ситуація. Документи і паспорти прив’язки підписані для паркінгу і заїзду до дитячого садочка, який нині будується. Це випливає з детального плану території вулиць Винна Гора — Проєктованої у Винниках.

І найцікавіше: не провели жодних громадських слухань. Хоча за розпорядженням заступника міського голови з питань містобудування Любомира Зубача вони є обов’язковими. Немає макетів і не спостерігається затягування з боку управління комунального майна при підписанні договорів.

Можливо, варто припинити принижувати підприємців, які будували свій бізнес роками, і припинити говорити про них як про «змішаних коней і людей». Депутат, котрий багато років у міській раді, може гідно піти на громадські слухання у Винниках.

Варто запросити власників квартир новобудови, які можуть лишитися без тротуару, і батьків дітей, що відвідуватимуть садок без місць для паркування. Також варто розповісти власникам МАФів, яких переносили на вимогу міськради, як домогтися підписання паспорту прив’язки і договору оренди конструктивних елементів.

І ще визнати правду: Адамик Я.Я. не веде самотужки бізнес одночасно в кількох МАФах і не пече власноруч грузинський хліб. За версією підприємців, вона просто збирає орендну плату з бізнесів, які прикриває голова фракції ЄС у міськраді Петро Адамик.