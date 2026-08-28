У Львові готують вул. Залізничну до асфальтування в рамках реконструкції

Львів реалізує другий етап реконструкції вул. Залізничної. Він охоплює відрізок від вул. Ясної до вул. Шараневича. Роботи поділили на дві ділянки. Вони перебувають на різних стадіях виконання.

ЛКП «Львівавтодор» повідомляє про хід робіт. На частині від вул. Ясної до вул. Стороженка інженерні мережі змонтовані майже на 90%. Тут розпочали замощувати тротуари плиткою. На проїжджій частині підрядник «Онур» готує основу до влаштування нижнього шару асфальтобетону. На об’єкті працює важка техніка. Грейдери та катки ущільнюють підготовлені шари.

«Найближчим часом на ділянці від вул. Ясної до вул. Стороженка розпочнемо стелити нижній шар асфальтобетону. Водночас на ділянці від вул. Стороженка до вул. Шараневича прокладають інженерні мережі», — зазначив директор ЛКП «Львівавтодор» Микола Власюк.

На час ремонту організували тимчасові схеми об’їзду. Зі сторони вул. Шараневича транспорт скеровують по вул. Декарта, Марка Вовчка, О. Степанівни, Квітки-Основʼяненка, Бортнянського та Луцького з виїздом на вул. Шевченка. Зі сторони вул. Шевченка рух дозволений по вул. Левандівській та вул. Залізничній до місця перекриття. Далі об’їзд проходить через вул. Ясну, Братів Дужих і Братів Міхновських з виїздом на вул. Городоцьку.

Реконструкцію вул. Залізничної фінансують кредитні кошти. Роботи стартували наприкінці минулого року. Проєкт передбачає повну заміну комунікацій. Він включає оновлення дорожнього покриття, облаштування двох велосмуг, ремонт тротуарів і створення паркомісць. Проїжджа частина та велосмуги будуть асфальтобетонними. Паркування замостять бруківкою. Тротуари покриють плиткою ФЕМ. Вулицю вирівняють в один рівень. Це забезпечить безбар’єрний рух для всіх категорій мешканців. Більшість пішохідних переходів піднімуть до рівня тротуарів.

2 липня відкрили першу відремонтовану ділянку вул. Залізничної для транспорту. Вона йде від квазікільця на вул. Шевченка до вул. Ясної. Двосторонній рух уже працює. Велоінфраструктура та безбар’єрні тротуари готові.

Після початку повномасштабного вторгнення росії Львів тимчасово призупинив капітальні ремонти доріг. Інтенсивний рух швидко руйнував покриття на багатьох вулицях. Відкладати роботи стало економічно невигідно. У 2025 році кредитні кошти спрямували на оновлення однієї з найаварійніших вулиць — Залізничної. У 2026 році стартував ремонт вул. Мазепи.

Ремонт на вулицях Стрийській, Героїв УПА, Городоцькій та Винниченка виконували або виконують із відтермінуванням оплати. Місцеві підприємства долучаються до фінансування дорожніх робіт. Ремонт вул. Конюшинної здійснили з відтермінуванням оплати та у співфінансуванні з бізнесом. Так само у співфінансуванні з підприємцями триває ремонт вул. Бескидської.