У Львові досі працює нелегальна автостанція

У Львові досі працює стихійна автостанція на вулиці Шевченка, біля Янівського цвинтаря.

Про це повідомила Гаряча лінія міста Львова.

Гаряча лінія просить впорядкувати автостанцію за адресою Шевченка, 107.

Оскільки облаштувати зупинку на квазікільці не вдалося, приміські маршрути радять вивести за межі міста, у район Рясне-2.

Місце не обладнане належним чином для пасажирів і не пристосоване для маломобільних людей.

Запарковані автобуси ускладнюють рух — фактично блокують одну смугу, дублюють багато міських маршрутів і погіршують екологічний стан району.



