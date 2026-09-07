У Львові через ремонт тимчасово перекрили ще одну дорогу

У рамках третього етапу реконструкції вулицю Залізничну перекривають до вулиці Короткої.
У понеділок закриють ділянку від вулиці Шараневича до вулиці Короткої.
Об’їзд організують так:
▪️ Із боку вулиці Городоцької рух через вулиці Хотинську, Голубовича та Головацького залишиться без змін. Інші вулиці з боку Городоцької також працюватимуть у звичайному режимі.
▪️ Із боку вулиці Шевченка об’їзд проходитиме через вулиці Левандівську та Залізничну до місця перекриття. Далі маршрут пролягає через вулиці Ясну, Братів Дужих і Братів Міхновських з виїздом на Городоцьку.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua