У Львівській ОВА обговорили плани розвитку львівського аеропорту

У Львівській ОВА провели чергову нараду підписантів Меморандуму щодо розвитку територій біля Міжнародного аеропорту імені Данила Галицького.

Про це повідомив заступник начальника ЛОВА Юрій Бучко.

Учасники проаналізували поточний стан виконання попередніх домовленостей і окреслили подальші кроки.

Вони також обговорили актуальні питання розвитку прилеглих територій та шляхи їхнього комплексного планування.

Окрему увагу приділили технічним заходам зі зниження шуму в межах існуючої житлової та громадської забудови населених пунктів.

Представник експлуатанта доповів про завершення підготовки картографічних матеріалів щодо шумових зон обмеження забудови ДП «МА «Львів» ім. Данила Галицького» у денний та нічний періоди.

Планують до 11 вересня 2026 року направити ці матеріали на розгляд і погодження до відповідних органів місцевого самоврядування.









Робота над реалізацією Меморандуму триває.

Наступний етап передбачає опрацювання конкретних рішень та координацію дій усіх сторін.